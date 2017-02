Donaties stromen binnen na brand in foodtruck

Cock den Breejen en Ali Bastiaanse uit Schiedam kunnen weer een beetje lachen nadat eerder deze week hun foodtruck grotendeels in vlammen opging. De inzamelingsactie 'Help de Choripanman!' heeft al meer dan 5.000 euro opgeleverd.

Dat is nog niet genoeg voor een nieuwe foodtruck, maar Den Breejen is zeer geraakt door de actie. "Het klinkt misschien gek, maar ik ben veranderd door wat er gebeurd is. Ik geloof nu meer in de goedheid van de mensen."De binnenkant van de foodtruck brandde deze week helemaal uit . Cock staat bij een garage naar het gesmolten interieur van zijn truck te kijken. "De dag na de brand zag ik het echt niet meer zitten. De foodtruck hebben we nodig om rond te kunnen komen. We hebben een klein restaurant en daarmee draaien we quitte. "Natuurlijk hadden Cock en zijn partner de foodtruck moeten verzekeren. "Maar de premie is zo hoog, dan hadden we het misschien niet gered", zegt den Breejen. Nu is er 25.000 euro nodig voor een nieuwe bus en voor de verbouwing daarvan. Ook voor het verbouwen hebben zich mensen gemeld die van alles kunnen.Cock verwacht binnen een maand het geld binnen te hebben en dan wordt er ook wat leuks georganiseerd voor de mensen die hebben gedoneerd.