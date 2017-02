Nieuwe Merwedebrug krijgt vermoedelijk meer rijbanen

De nieuwe Merwedebrug wordt mogelijk breder dan de huidige. Snelweg A27 krijgt volgens minister Melanie Schultz van Haegen namelijk meer rijstroken. Ook de bouw van een tweede brug behoort nog tot de mogelijkheden.

''Natuurlijk zullen we even kijken wat het beste werkt qua breedte", zei de bewindsvrouw. "Maar we hebben nu bedacht dat de snelweg die over de grote rivieren loopt over het gehele traject 2x3 rijstroken krijgt en op sommige onderdelen zelfs vier rijstroken."De minister maakte maandag bekend de Merwedebrug en twee andere verbindingen op de A27 volledig te willen vervangen. Ze trekt daarvoor 389 miljoen euro uit. De nieuwe bruggen moeten dit keer van beton worden gemaakt.Schultz sluit niet uit dat er een extra brug naast de bestaande Merwedebrug komt. "Of het nu het een betonnen brug wordt alles in één gaat worden of twee verschillenden; dat hangt er vanaf wat het gunstigste is voor de verkeersontwikkeling."De minister presenteerde het plan in de aanloop naar de parlementsverkiezingen van 15 maart. Toch vreest ze niet dat een mogelijke opvolger na de verkiezingen weer een streep haalt door de plannen.Schultz wijst erop dat de kosten uit het potje voor beheer en onderhoud komen. ''Daar is meestal niet heel veel politieke discussie over'', legt ze uit. ''Ik ga er niet vanuit dat daar iemand op tegen zal zijn.''