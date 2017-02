Verbazing over plannen Merwedebrug: nu is er opeens wel geld

De gemeente Gorinchem reageert verbaasd op het besluit om de Merwedebrug te vervangen. ''Hoewel we blij zijn dat de minister kiest voor nieuwe bruggen, vinden we het wel verrassend dat dit nu ineens wel mogelijk is.''





Ook het prijskaartje dat aan de nieuwe brug hangt, wekt verbazing. De gemeente kreeg eerder te horen dat er geen geld was voor de eigen wensen voor de A27, zoals de aanleg van permanente rijstroken in plaats van spitsstroken.



"Ook wij zijn pas vandaag geïnformeerd met een al genomen besluit", reageert wethouder Marcel Doodkorte maandag.