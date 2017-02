Negen agenten gewond na rellen ADO-Feyenoord

Zeker negen agenten zijn lichtgewond geraakt door de ongeregeldheden rond de wedstrijd van Feyenoord bij ADO Den Haag. Politiemensen werden toen 'bekogeld met alles wat de supporters in handen kregen', meldt de politie maandag.

De politiemensen werden zondag tijdens en na de wedstrijd belaagd door supporters . De situatie was zo bedreigend dat de Mobiele Eenheid tot twee keer toe een charge moest uitvoeren. De politie arresteerde twee mannen op verdenking van openlijk geweld.De recherche is inmiddels een onderzoek begonnen naar de opstootjes en hoopt dat bezoekers van de wedstrijd camerabeelden ter beschikking stellen. De belaagde agenten hebben aangifte gedaan.Het is nog onduidelijk van welke clubs de rellende supporters zijn, naast Feyenoord-supporters en ADO-aanhangers waren er ook fans van Club Brugge.