Regio Rotterdam krijgt eerste Meldpunt Infectieziekten

GGD

Zorginstellingen in de regio Rotterdam kunnen uitbraken van infectieziekten binnenkort rapporteren bij een digitaal meldpunt. Het gaat volgens de GGD om het eerste regionaal Meldpunt Uitbraken Infectieziekten in Nederland.

Zo'n meldpunt is geen overbodige luxe, zegt projectleider Germaine van der Horst. Het kan voorkomen dat ziekenhuizen of verzorgingshuizen ongemerkt patiënten binnenhalen die met een besmettelijke ziekten rondlopen.



''Het norovirus is bijvoorbeeld heel besmettelijk'', zegt Van der Horst. ''Dat zou je heel graag willen weten als daar bijvoorbeeld veel ouderen zitten met een zwakke gezondheid. Dan wil je je voor kunnen bereiden of moet je de overplaatsing uitstellen.''



Schurft

Uitbraken van ziekten als het norovirus en schurft moeten nu al worden gemeld aan de GGD. De zorginstellingen waren tot dusver zelf niet altijd op de hoogte van infectieziekten die bij andere instellingen om zich heen grijpen. Daar moet nu verandering in komen.



Het digitale meldpunt gaat woensdag van start en geeft steeds een actueel overzicht van uitbraken van allerlei besmettelijke ziekten. Ziekenhuizen, verpleeghuizen en andere partijen hebben meegedacht over de uitwerking van het project.