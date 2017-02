Slapeloze nachten door werk aan Willemsbrug

De gemeente begon "Ik hoor getik, alsof ze continu lopen te hameren. Op elke pijp slaan ze drie of vier keer. Het gaat de hele nacht door." Omwonenden Leo van der Sloot en Mos Sarwari slapen slecht sinds de grote opknapbeurt van de brug van start ging.De mannen zeggen het zwart op wit te hebben dat in de nachtelijke uren niet gewerkt zou worden. "Hebben ze drie weken 's nachts gewerkt, krijg je vervolgens een excuusbrief; 'Sorry, we hebben het verkeerd gedaan'", klinkt het boos.De gemeente begon begin dit jaar met het groot onderhoud aan de 35 jaar oude brug tussen de rechteroever van de Nieuwe Maas en het Noordereiland. Een kleine troost voor de omwonenden: na die operatie kan het gevaarte er weer tientallen jaren tegenaan.