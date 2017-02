Omwonenden Rotterdam Centraal willen vergoeding bouwschade

Tientallen omwonenden van station Rotterdam Centraal overwegen naar de rechter te stappen om een schadevergoeding af te dwingen. Door de grootschalige verbouwing van het station zou schade zijn ontstaan aan hun woningen in de Provenierswijk.

Omwonenden klagen over scheuren in hun muren en problemen met de afwatering. Bij een enkeling stortte zelfs het plafond in. De boosdoeners zouden onder meer de zware trucks zijn die tijdens de werkzaamheden regelmatig langsreden.De gemeente Rotterdam liet onderzoek doen naar de schade aan de panden. Experts konden echter niet aantonen dat er een verband was met de werkzaamheden. Bewoners grepen daardoor naast een schadevergoeding."We zijn een tijdlang aan het lijntje gehouden door de gemeente, omdat we wisten dat het onderzoek liep. Uiteindelijk kregen we geen schadevergoeding, toen voelden we ons wel in de steek gelaten", zegt bewoner Arnold Vollebregt.Opvallend genoeg slaagde zeker één bewoner er wel in schade vergoed te krijgen. De man vertelde enkele duizenden euro's te hebben geclaimd bij spoorbeheerder ProRail nadat zijn plafond was bezweken.Omwonenden hebben hun hoop gevestigd op de gemeenteraad. Leden van de commissie Bouwen, Wonen en Buitenruimte brachten maandagavond een bezoek aan Rotterdammers die menen recht te hebben op een schadevergoeding.Meerdere raadsleden toonden zich verbaasd over de opstelling van de gemeente. "Wij gaan hier in elk geval raadsvragen over stellen", zegt raadslid Leo Bruijn (PvdA). "Ik vraag me af waarom er nooit een goede nulmeting is gedaan, zodat de schade door de nieuwbouw van het station kan worden aangetoond."