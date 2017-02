Sportclubs Flakkee willen alcoholgebruik jongeren aanpakken

Voorlichting over alcoholmisbruik

"Jongeren worden oprecht dommer van drank, je verliest zomaar 10 IQ-punten als je al vroeg veel drinkt." Met die boodschap trekt kinderarts Nico van der Lely langs sportclubs in heel Nederland. Gisteravond was hij samen met sportkoepel NOC*NSF in Middelharnis om sportclubs ervan te doordringen geen alcohol te schenken aan kinderen onder de 18 in de sportkantine.

En die boodschap komt aan. "Op Flakkee zijn we behoorlijke drinkers, maar als je hoort wat de gevolgen zijn voor de hersenen van jongeren moeten we dit echt serieus nemen", zegt Leo Zwackhanen van voetbalvereniging OFB uit Ooltgensplaat..



Zwackhanen organiseerde een paar jaar geleden zelf een preventieavond over alcohol op zijn club. "We hadden last van vernielingen op de club en ik betrapte onze jongeren op overmatig alcohol- en drugsgebruik. Toen heb ik een preventieavond georganiseerd."



Sindsdien zijn de vernielingen bij OFB gestopt en wordt er pertinent geen alcohol meer onder de 18 jaar geschonken. "Door het probleem bespreekbaar te maken los je veel op", zegt Zwackhanen.



Ons kent ons



Andere sportclubs op Flakkee zeggen dat er de laatste jaren wel veel veranderd is in de sportkantines. "Sinds de alcoholleeftijd is verhoogd naar 18 jaar kunnen we makkelijker handhaven, dat gaat nu best goed", zegt het barpersoneel van VV Melissant. "Het is ook 'ons kent ons' op het dorp Melissant, we weten dus gewoon hoe oud iedereen is."



Wethouder De Jong komt tijdens de avond nog met een verrassend voorstel richting de sportclubs. "Ik wil dit probleem echt aanpakken. Mocht het zo zijn dat er aantoonbaar verlies wordt gedraaid in de kantine als er minder alcohol wordt geschonken, ben ik bereid om dat verschil te compenseren", zegt hij.