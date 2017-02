Rotterdam keldert op filelijst TomTom

Fileleed

Rotterdam is gedaald op de jaarlijkse lijst met filesteden van TomTom. Zijn er dan ook minder files? Helaas, dat dan weer niet.

Hoewel Rotterdam dit jaar van plek vier naar plek elf is gegaan, is de filedruk zelf niet toe- of afgenomen. "Rotterdam is een van de weinige Nederlandse steden waar geen stijging is te zien van de hoeveelheid extra reistijd", legt Bob Ransdorp, verkeersexpert bij TomTom uit. "Dit jaar is het in Rotterdam gelijk gebleven, wat je toch kunt zien als pluspunt."



De daling op de ranglijst komt doordat de filedruk in andere steden juist is toegenomen. "Wereldwijd zien we dat er sinds 2008 een groei is van 23 procent meer vertraging", zegt Ransdorp. "Ten opzichte van vorig jaar is het 10 procent omhoog gegaan. In Nederland doen we het met een maximale groei van 3 procent lang niet zo slecht."



Reizigers zijn in Rotterdam 21 minuten per dag extra tijd kwijt ten opzichte van momenten dat er geen files zijn. Die minuten worden vooral opgebouwd in de spits. Steden waar de filedruk is toegenomen zijn Haarlem, Den Haag, Leiden en Groningen.