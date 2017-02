Drukte bij koninklijk bezoek in de Krimpenerwaard

Het is druk in Krimpen aan den IJssel. Ondanks dat er dinsdag geen festiviteiten zijn gepland rond het bezoek van koning Willem-Alexander en koningin Máxima zijn er veel belangstellenden naar het gemeentehuis gekomen om een glimp op te vangen van het koningspaar.

Willem-Alexander en Máxima komen langs om zich te laten informeren over regionale samenwerking. Het thema van het bezoek is 'De Kracht van de Krimpenerwaard'.Het zal onder andere gaan over de herindeling van de gemeente en de samenwerking tussen de gemeente en haar inwoners. Willem-Alexander en Máxima maken in Krimpen ook kennis met stedenbouwkundige Riek Bakker , de trekker van een burgerinitiatief over mogelijke ontwikkelrichtingen voor de Krimpenerwaard.Na Krimpen aan den IJssel bezoeken Willem-Alexander en Máxima Gouderak, Berkenwoude en Bergambacht. In Gouderak gaat het over dijkversterking langs de Hollandse IJssel en in Berkenwoude maken de Oranjes kennis met inwoners uit de regio.Er komen vrijwilligers van verschillende organisaties langs, waaronder buurtverenigingen en asielzoekers met hun taalmaatjes. In Bergambacht bezoeken de koning en koningin het Koninklijke Otolift Trapliften en maken ze kennis met ondernemers uit de Krimpenerwaard.