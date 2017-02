Molen De Goede Hoop krijgt een nieuw leven

Foto: Maikel Coomans Foto: Maikel Coomans

Molen De Goede Hoop in Mijnsheerenland krijgt een opknapbeurt, zodat 'ie weer kan gaan draaien. Een klus die nogal wat voeten in de aarde heeft.

De Goede Hoop is een molen uit de 18e eeuw, een uniek bouwwerk met een witte onderkant en een rieten kop. Van de wieken is niet veel meer over. Alleen de stalen basis van het wiekenkruis, de zogenoemde roeden, hebben de tand des tijds doorstaan. De as van de molen is bijna 15 centimeter verzakt, waardoor de roeden in de grond steken.



De restauratie van De Goede Hoop is voor molenaar Wim van de Giesen een droom die uitkomt. "Ik ben een relatief jonge molenaar en de wens van elke molenaar is om een eigen molen te hebben en daar lekker op te kunnen draaien", vertelt hij enthousiast. "Voor mij was het een schot in de roos."



Hoofdprijs

Het duurt ongeveer een jaar voordat de molen weer draait. Door een gat in de begroting moet de restauratie in delen gebeuren. De kosten zijn in totaal 215.000 euro.



Stichting Molens Binnenmaas hoopte vorig jaar de hoofdprijs van 50.000 euro te winnen bij De Molenprijs 2016, een wedstrijd van de Vereniging De Hollandsche Molen in samenwerking met de BankGiro Loterij, maar moest het doen met de tweede prijs.



De Goede Hoop moet op 21 oktober tijdens de Molendag in de Hoeksche Waard weer opengaan en draaien. In de toekomst wil molenaar Van de Giesen ook weer gaan malen met 'zijn' molen.