Burgemeester Leerdam wil meer cameratoezicht

Foto: Thijs Kern

Burgemeester Tjerk Bruinsma wil meer cameratoezicht in Leerdam. Na vijf overvallen op winkeliers werden eind januari drie mobiele camera's opgehangen. Die zijn maandag weggehaald, omdat de politie diverse verdachten heeft opgepakt.

Bruinsma wil nu meer vaste camera's in zijn gemeente. Er hangen in Leerdam al camera's op het station, bij de Zuidwal en op het bedrijventerrein. Bruinsma is daar positief over. Ze werken preventief en helpen bij de opsporing van daders van strafbare feiten.



De gemeenteraad is per brief door de burgemeester ingelicht over zijn voornemen. Hij kan het cameratoezicht op eigen houtje uitbreiden, omdat de raad hem daarvoor eerder al de bevoegheid gaf. Ook de wethouders steunen het idee van Bruinsma.



Nieuwe camera's zullen worden opgehangen in de Leerdamse binnenstad. Waar dat precies zal zijn laat de burgemeester afhangen van overleg met politie en justitie. De kosten zijn nog onbekend, Bruinsma heeft daarvoor offertes opgevraagd.