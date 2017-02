Prijs Rotterdamse appartementen schiet omhoog

Foto: Mick Somers

Een huis kopen in Rotterdam is het afgelopen jaar duurder geworden. De prijzen van appartementen stijgen momenteel zelfs het hardst van Nederland. Dat zegt onderzoeksbureau Calcasa.

De huizenprijzen gingen gemiddeld 11,8 procent omhoog ten opzichte van een jaar eerder. Het is voor het eerst sinds het uitbreken van de crisis dat bij de stijging dubbele cijfers horen. Een appartement kost in Rotterdam gemiddeld 163.000 euro.



Calcasa heeft de gemiddelde woningwaarde van de vijftien grootste steden van Nederland in kaart gebracht. De duurste stad blijft Amsterdam.