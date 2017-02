Ooit in Lloyd met El Pino and the Volunteers

© Nick Helderman & Ralf Mitsch

De band El Pino & The Volunteers leek zes jaar lang opgelost in lucht maar zie daar; de groep rond zanger David Pino kwam terug met een nieuw album en een clubtour. In Live uit Lloyd speelde de deels Rotterdamse band 5 songs van de titelloze nieuwe plaat.

Radio Rijnmond. El Pino was eerder te gast in de begintijd Live uit Lloyd in Branie voor Twee, we schrijven





El Pino & The Volunteers - Branie voor Twee - Radio Rijnmond - 8 december 2006



El Pino and the Volunteers is dus zes jaar na de release van het album The Long-lost Art of Becoming Invisible terug met een nieuw album. Het is niet dat de band ruim de tijd nam voor het derde album, maar life got in the way; van baby’s tot Oscar-nominaties en andere muzikale paden die de band kruisten van Rotterdam tot Vancouver. Op 12 februari verscheen 'El Pino and The Volunteers' op het fijnproeverslabel Excelsior Records.



Na The Long-lost Art of Becoming Invisible besloten de band tijd te maken voor uitstapjes om tot nieuwe muzikale ideeën te komen. Job Roggeveen’s Happy Camper (ook bij 2011) bijvoorbeeld. Intussen nam David Pino met Marien Dorleijn (Moss) in een koude Canadese blokhut een plaat op die onder de noemer TIKA verscheen, waar uiteraard ook mee getourd moest worden. Drummer Jeroen Kleijn toerde met Claw Boys Claw en Alex Roeka en er kwam een Daryll-Ann reünie.





De eerste single van de nieuwe El Pino plaat: Waiting, Honey



Met: David Pino - zang, gitaar, Mark van der Waarde - bas, zang, Tjirk Deurloo - gitaar, zang, Job Roggeveen - toetsen, zang en Jeroen Kleijn - drums.



Let op: dit is een opname van 23 februari 2016, genoemde data zijn niet actueel.





