Pakketbezorger slaat overvallers van zich af

Politie

Een pakketbezorger van Ziggo heeft dinsdagmorgen in Dordrecht twee overvallers van zich af geslagen. Eén dader zou volgens de politie in het gezicht gewond zijn geraakt.

De bezorger moest een pakket afleveren op de Mackayweg in de wijk Crabbehof. Hij liep op straat, toen twee mannen hem van achteren probeerden te beroven.



Maar de bezorger sloeg terug. In de vechtpartij die ontstond zou één van de daders, rond de twintig jaar, in zijn gezicht gewond zijn geraakt. De berovers vluchtten in de richting van de Abraham Kuyperweg.



De pakketbezorger bleef ongedeerd. Voor zover bekend is bij de beroving geen wapen gebruikt.