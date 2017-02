Gefrustreerde Jari Schuurman sloopt ruit

Jari Schuurman

Jari Schuurman heeft maandagavond uit pure frustratie, maar wel per ongeluk, een ruit gesloopt in het stadion van FC Dordrecht. De door Feyenoord aan Willem II verhuurde middenvelder was het niet eens met het feit dat hij in de 70ste minuut werd gewisseld in een wedstrijd van het Tilburgse beloftenelftal tegen Jong FC Dordrecht (uitslag 1-1).

Op weg naar de kleedkamer gooide Schuurman te hard een glazen deur dicht met voor FC Dordrecht een schadepost tot gevolg. Het bijna 20-jarige talent schrok van zijn daad en bood direct zijn excuses aan. Marco Boogers, technisch directeur van Dordt, liet Schuurman weten begrip te hebben voor de situatie en de gebroken ruit niet op hem te zullen verhalen. 'Daar zijn we voor verzekerd, want dat komt wel vaker voor', aldus Boogers die volgens eigen zeggen vroeger als speler ook wel eens met deuren smeet als hij boos was.



Jari Schuurman werd dit seizoen door Feyenoord bij Willem II gestald om speelminuten te maken in de eredivisie. Trainer Erwin van der Looi maakt echter weinig gebruik van hem. Tot nu toe kwam hij pas in zes duels van het eerste elftal van de Brabanders in actie. Het contract van Schuurman bij Feyenoord loopt door tot de zomer van 2020.