Schoonzoon Klaas Otto opnieuw opgepakt

Foto: Thijs Kern

De schoonzoon van No Surrender-oprichter Klaas Otto is voor de tweede keer in een week opgepakt. De man uit Zwijndrecht werd maandagavond vrijgelaten en meteen weer gearresteerd voor wapenbezit.

De politie heeft maandag ook de advocaat en de partner van Otto aangehouden. Na invallen door de politie in Bergen op Zoom, Wouw, Halsteren, Gouda en Zwijndrecht werden onder andere vuurwapens, munitie en geld in beslag genomen.



Klaas Otto werd vorige week onder strenge voorwaarden vrijgelaten, maar werd vrijdag opnieuw aangehouden omdat hij zich niet aan de regels had gehouden. Hij had tegen de afspraken in contact gehad met zijn medeverdachte Janus de V.



De oprichter van No Surrender wordt ervan verdacht zijn zakenpartners voor geld, auto's en een speedboot te hebben afgeperst. De rechtbank zal de zaak in september inhoudelijk behandelen.