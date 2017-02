Nijhuis fluit topper Feyenoord-PSV

Bas_Nijhuis

Bas Nijhuis fluit komende zondag de kraker in de Kuip tussen Feyenoord en PSV. De arbiter uit Enschede floot eerder dit seizoen ook al Feyenoord-Sparta en Go Ahead Eagles-Feyenoord.

Het duel tussen de nummer 1 en de nummer 3 van de Eredivisie begint zondag om half drie. Feyenoord heeft acht punten voorsprong op de regerend landskampioen. Eerder dit seizoen wist Feyenoord in Eindhoven met 1-0 te winnen door een laat doelpunt van Eric Botteghin.



Zaterdagavond fluit Martin van der Kerkhof in Nijmegen NEC-Sparta. Die wedstrijd begint om kwart voor acht.



Excelsior-Willem II begint zaterdag ook om kwart voor acht en wordt gefloten door Ed Jansen.



Vrijdagavond is Sander van der Eijk de scheidsrechter bij FC Dordrecht-De Graafschap.



Voor de halve finale in het KNVB-bekertoernooi tussen Sparta en Vitesse is volgende week Dennis Higler de scheidsrechter.