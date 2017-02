Marcel van der Steen voor NOS naar Beiroet

Marcel van der Steen

Voormalig Rijnmondverslaggever en -presentator Marcel van der Steen (43) wordt correspondent voor de NOS in de Libanese hoofdstad Beiroet. Hij volgt daar Sander van Hoorn op, die naar België verhuist.

Van der Steen begon zijn journalistieke carrière bij Radio Rijnmond en stapte daarna over naar omroep Llink. De laatste jaren werkte hij op de Balkan. Daar deed hij onder meer verslag van de enorme vluchtelingenstroom die vanuit het Midden-Oosten koers zette naar Europa. De transfer naar de Arabische wereld noemt hij daarom logisch. "Ik ga naar de bron van dit nieuws."



Van der Steen begint zijn Arabische avontuur met een talencursus. Daarna loopt hij nog een paar weken mee met zijn voorganger.



De geboren Nieuw Lekkerlander realiseert zich dat zijn nieuwe werkgebied (met onder meer Syrië en Irak) niet zonder gevaar is. "Maar", zegt hij, "het is niet noodzakelijk dat de kogels je om de oren vliegen als je een goed verhaal wilt maken."



Hij wijst op de slag om Mosul. "Het zou interessant zijn om ná de bevrijding door het Irakese leger een reportage te maken over mannen die hun baard afscheren, als afrekening met het IS-regime. Dat soort verhalen; daar hou ik van."