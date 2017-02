Steeds minder jongeren stoppen voortijdig met school

Schoolbord in de klas

De regio Rotterdam blijft landelijk koploper als het gaat om scholieren die stoppen zonder diploma, maar het aantal vroegtijdig schoolverlaters is in het afgelopen schooljaar wel afgenomen.

Uit voorlopige cijfers van het Ministerie van Onderwijs blijkt dat 2,4 procent van de leerlingen in de regio Rijnmond afhaakt zonder diploma. Dit komt neer op 2320 schoolverlaters. Het jaar ervoor waren dit 2373 jongeren.



In totaal stopten in Nederland 22.948 jongeren voortijdig met school. Het aantal scholieren dat te vroeg en zonder diploma van school gaat, daalt de afgelopen jaren gestaag. Bussemaker wil dat er over vier jaar nog hooguit 20.000 voortijdige schoolverlaters per jaar zijn.