Van der Gaag:'We moeten niet in paniek raken'

Excelsior-trainer Mitchell van der Gaag predikt de rust op Woudestein ondanks dat de club op de voorlaatste plek in de Eredivisie staat. ''Ik heb tegen de groep gezegd dat het misschien zelfs wel goed is dat we in de gevarenzone staan'', zegt Van der Gaag tegenover RTV Rijnmond.

Volgens de trainer van de Kralingers wordt iedereen bij Excelsior nu echt wakker geschud. ''Nu kunnen we ons niet meer verschuilen door te zeggen dat we toch boven de rode streep staan. De verschillen zijn heel klein. Er wordt nu meer gevraagd en er komen andere dingen bij kijken en dat hebben we met zijn allen besproken'', aldus de oud-speler van onder meer Sparta en PSV.



Verdediger Jurgen Mattheij moest zaterdag al snel met twee keer geel en dus rood van het veld. En dat was niet de eerste keer want drie weken geleden kreeg hij tegen Roda JC ook al in de eerste helft een rode kaart. Van der Gaag heeft gesproken met zijn aanvoerder en vooralsnog blijft dat zonder consequenties. 'De excuses zijn er voor de rode kaart, maar dat is wel wat kort door de bocht. Want we hebben het wel weer laten gebeuren. Je hoopt wel dat hij stappen maakt. Als je dan al een gele kaart op zak hebt tegen Heracles, moet je daar slim mee om gaan en dat weet hij ook. Ik moet hem wel een compliment geven dat hij zijn verantwoordelijkheid pakt en iedereen te woord staat'', zegt van der Gaag.



Komende zaterdag speelt Excelsior thuis tegen Willem II. Jurgen Mattheij is voor die wedstrijd geschorst en de Braziliaanse verdediger Arghus is nog altijd geblesseerd. Arghus, die herstellende is van een zware hamstringblessure, trainde disndag wel weer voor het eerst buiten en ligt voor op schema.