Maurice Unck nieuwe directeur RET

Maurice Unck wordt de nieuwe directeur van de RET. De opvolger van Pedro Peters, die met pensioen gaat, begint op 1 juni.

Unck werkt nu nog bij de Nederlandse Spoorwegen. Daarvoor was hij onder meer directeur onderhoud en service bij Nedtrain.



De nieuwe directeur (43) is enthousiast over zijn nieuwe baan bij het Rotterdamse vervoersbedrijf. '‘De RET is een mooi bedrijf, met veel enthousiaste mensen. Een bedrijf waarbij je in de dagelijkse operatie echt het verschil maakt, midden in het hart van de Rotterdamse regio. En dat is precies waar het in het OV om draait, elke dag weer het beste doen voor de klant. Ik kijk ernaar uit om te beginnen'', aldus Unck.



Na 12 jaar RET

Pedro Peters draagt met een gerust hart het stokje over aan zijn opvolger. ''Afgelopen anderhalf jaar heb ik intensiever samengewerkt met hem, onder meer aan de gezamenlijke toekomstvisie van de OV-bedrijven. Ik ken Maurice als een betrokken en bevlogen vakman, met veel kennis en kunde!''