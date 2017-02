Politie onderzoekt schietpartij in Rotterdam

(archieffoto)

Een ruzie op de Rotterdamse Albert Camusplaats lijkt dinsdagochtend vroeg flink uit de hand te zijn gelopen. Omwonenden belden de politie omdat ze schoten hadden gehoord.

Bewoners zagen volgens de politie een ruzie tussen twee personen. Agenten troffen die ruziemakers niet meer aan, maar vonden wel kogelhulzen.



Het is nog onduidelijk wat de aanleiding was voor de ruzie. Eén van de betrokkenen zou naderhand zijn weggereden in een auto. Het is nog onduidelijk of iemand gewond is geraakt.