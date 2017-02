Voor burgemeesters gaat met 'wietwet' wens in vervulling

De Tweede Kamer heeft dinsdag ingestemd met een wetsvoorstel dat het reguleren van de wietteelt mogelijk moet maken. Niet iedereen krijgt de handen op elkaar voor de 'wietwet'. De Rotterdamse wethouder Hugo de Jonge noemde het op Twitter 'kierewiet'.

''Gelukkig hebben ook een nog een Eerste Kamer'', twitterde De Jonge nadat het parlement zich achter het voorstel van D66 had geschaard. In de Senaat is nog geen meerderheid voor het plan en ook het Kabinet is geen voorstander.Andere prominente bestuurders in de regio toonden zich eerder wel voorstander van de regulering van de wietteelt. Zo reageerde burgemeester Ahmed Aboutaleb teleurgesteld toen een plan om gemeenten zelf wiet te laten telen sneuvelde in de Tweede Kamer Ook de Zwijndrechtse burgemeester Dominic Schrijer schaarde zich eerder achter het D66- voorstel. Hij noemde het vorig jaar een kwestie van tijd voordat een selecte groep telers onder toezicht van de overheid wiet zou mogen kweken.Tientallen gemeenten pleiten al langer voor het reguleren of legaliseren van wietteelt. Schrijer waarschuwde eerder dat de problemen met drugscriminaliteit zo groot zijn dat een keuze moet worden gemaakt: drugsgebruik verbieden of de teelt reguleren.Dat laatste lijkt nu te gebeuren met het voorstel van D66, dat steun kreeg van 77 van de 150 Kamerleden. Het plan kreeg steun van onder meer PvdA, SP, GroenLinks, 50PLUS en de Partij voor de Dieren. VVD, CDA, PVV, ChristenUnie en SGP waren tegen.De wietwet, officieel de wet gesloten coffeeshopketen, voorziet in een ontheffing voor professionele telers. Zij worden niet vervolgd als ze zich aan de regels houden. Dat moet helpen de drugscriminaliteit te verminderen.Het voorstel kwam uit de koker van D66-Kamerlid Vera Bergkamp. Zij reageerde opgetogen op de uitkomst van de stemming: "daarmee komen we tegemoet aan de wens van vele burgemeesters, gemeenten en een groot deel van de Nederlanders die dit ook willen."