'Sfeermaker' Ajax krijgt boete voor beledigen Vermeer

Feyenoordkeeper Vermeer

Een Rotterdamse Ajaxsupporter is dinsdag veroordeeld tot een boete van 250 euro voor het beledigen van doelman Kenneth Vermeer van Feyenoord. De 32-jarige man ging volgens de rechtbank veel te ver in zijn woordkeus.

De man zet met een microfoon al jarenlang liederen in vanaf een podium in het supportersvak van Ajax. "Tijdens Ajax-Feyenoord, op 7 februari vorig jaar in de Arena, uitte hij op deze manier een aantal grove beledigingen richting de Feyenoord-doelman", meldt de rechtbank.



De rechter rekent het de man zwaar aan dat hij misbruik maakte van zijn reputatie als 'sfeermaker'. Toch valt de straf lager uit dan de 1500 euro die het Openbaar Ministerie had geëist. Dat kwam onder meer omdat de man niet vaak met justitie in aanraking is geweest.



De Ajaxsupporter kreeg vanwege het voorval al een stadionverbod opgelegd door de KNVB. De rechtbank veroordeelde hem verder tot een voorwaardelijke boete van 500 euro. Die moet de Rotterdammer betalen als hij opnieuw de fout ingaat.