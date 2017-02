Trump is de populairste met carnaval

Hij is dit jaar dé hit onder carnavalsvierders: Donald Trump. De maskers van de Amerikaanse president zijn niet aan te slepen. "Ik heb al vier leveringen gehad, dat zijn er 48", zegt Rinus Koorn in zijn feestwinkel in Rotterdam-Zuid.

De eigenaar van de feestwinkel snapt wel dat Trump populair is. "Het is een kolderiek figuur en hij is elke dag op tv", zegt Koorn. Al eerder waren de maskers in het buitenland immens populair, maar ook de carnavalsvierders zijn niet ongevoelig voor de gebeurtenissen in de wereldpolitiek.



Sommige grote verkopers hebben zelfs geen Trump-maskers meer op voorraad. De feestwinkel in Rotterdam heeft nog zes maskers in huis. "Hij loopt lekker, dus die gaan wel op", denkt Astrid Koorn en dat vindt ze niet erg. "Je kunt maar van Trump afwezen toch?"



Het driedaagse carnaval begint officieel op zondag, maar op veel plaatsen in het zuiden is het vanaf vrijdag al volop feest.