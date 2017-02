Fietsproef in Dordts voetgangersgebied van tafel

De Dordtse gemeenteraad heeft dinsdag een streep gehaald door een proef om fietsen in voetgangersgebieden in de binnenstad mogelijk te maken. Tegenstanders vreesden onder meer voor gevaarlijke toestanden.

De raad was erg verdeeld over het experiment, dat een jaar had moeten duren. D66, PvdA, CDA, CU/SGP en GroenLinks steunden het voorstel; Beter voor Dordt, SP, VVD en de Verenigde Senioren Partij stemden tegen.Uiteindelijk moesten eenmansfracties de doorslag geven. Raadslid Alfred Meijer had daarbij de beslissende stem. Hij stemde tegen, waarmee de proef van de baan is. Ook vanuit winkels en de horeca was er veel verzet tegen het fietsplan.Tegenstanders betoogden dat het opheffen van het fietsverbod zou kunnen leiden tot ongelukken. Voorstanders van het plan vonden dat onzin, omdat fietsers zelf wel zouden afstappen als het te druk is om te fietsen.Het CDA legde zich niet neer bij de nederlaag. De partij diende een amendement in dat de proef in afgeslankte vorm toch mogelijk had moeten maken, maar ook dat voorstel haalde het uiteindelijk niet.