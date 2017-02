15.000 euro tipgeld in zaak overleden Capellenaar

Het Openbaar Ministerie looft een beloning van 15.000 euro uit voor de gouden tip in het onderzoek naar de dood van een 56-jarige Capellenaar. Het slachtoffer overleed eerder deze maand nadat hij bewusteloos was geslagen buiten een Rotterdams café.

Melvin Arduin kreeg op 3 februari ruzie met twee mannen toen hij met een vriend iets dronk in de horecazaak aan de Straatweg. De Capellenaar werd later, buiten het zicht van de vriend, zwaar mishandeld voor de deur van het café. Hij overleed enkele dagen later De politie begon 'vanwege de hevigheid van het gebruikte geweld' een groot onderzoek. Rechercheurs bekeken camerabeelden en spraken met getuigen. Toch is nog altijd niemand aangehouden.De politie hoopt dat getuigen zich alsnog zullen melden.