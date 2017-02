Ode aan de Rotterdamse Vrouw in Rijnmond Nu

Ode aan de Vrouw in Museum Rotterdam

Rotterdam vierde de stad. Maar niet iedereen was uitgenodigd op het feestje. Veel heroïsche verhalen over de mannen, die na de oorlog de mouwen opstroopten en de stad weer wederopbouwden. Terecht dat Rotterdam vorig jaar de Stad Vierde. Maar niet iedereen was uitgenodigd. Waar waren de vróuwen, die net zo hard aan de bak moesten om Rotterdam te maken wat het nu is?





Hoe waren de jaren na de oorlog voor jou als vrouw, of je moeder? Bel 010 - 436 44 36 of stuur een mail naar Nu@Rijnmond.nl.



Tijdens en na de uitzending kun je ook een twitterbericht sturen naar @JournalistRuud mét #RijnmondNu :



RIJNMOND NU TWITTERKANAAL:







Rijnmond Nu: voor het nieuws uit jouw buurt maar ook uit binnen- en buitenland. Met verslaggevers in de regio en correspondenten uit de hele wereld. Voor het verhaal áchter het nieuws. En met bijzondere gasten in de studio. Ruud de Boer praat je iedere dag bij in Rijnmond Nu tussen 16.00 en 19.00 uur.

Kijk ook op de





Staat er bij dit artikel het symbool van een luidsprekertje? Dan kun je de uitzending terugluisteren door er op te klikken. Gebruik je nu de app? Scroll dan naar beneden. Alsnog krijgen deze vrouwen een naam en een gezicht: bij de tentoonstelling: Vrouwen van Rotterdam, in het Museum Rotterdam. Bij Rijnmond Nu de verhalen van de vrouwen van toen en nu. En hopelijk jóuw verhaal!Hoe waren de jaren na de oorlog voor jou als vrouw, of je moeder? Bel 010 - 436 44 36 of stuur een mail naar Nu@Rijnmond.nl.Tijdens en na de uitzending kun je ook een twitterbericht sturen naar @JournalistRuudKijk ook op de homepage van Rijnmond Nu.