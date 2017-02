Bijna alle vrouwen in Rotterdam hebben last van straatintimidatie

Bijna alle vrouwen tussen de 18 en 45 jaar in Rotterdam worden op straat lastiggevallen. Dat blijkt uit onderzoek van de Erasmus Universiteit onder 1200 vrouwen. Bijna geen enkele vrouw doet aangifte, maar past haar gedrag wel aan door zich anders te kleden of soms om te lopen.

84% procent van de ondervraagde vrouwen heeft last van seksueel getinte toenadering en 44% van seksuele intimidatie als achtervolgen, om seks vragen en in het nauw drijven. Complimenten en nastaren zijn hierbij niet meegerekend. "40-50% van de vrouwen heeft aangegeven dat ze het afgelopen jaar is achtervolgd, om seks gevraagd of beledigd."



Vrouwen zullen eerder hun gedrag aanpassen dan aangifte doen. Onderzoeker Fischer: "Een groot deel zegt dat ze de incidenten daarvoor niet ernstig genoeg vinden. Ik kan ermee leven, ik ben eraan gewend en ik kan ermee omgaan. Dus gewenning van gedrag en ze verwachten ook niet veel van de pakkans en de vervolging."



Niet aankijken

Nauwelijks aangifte maar de seksuele intimidatie heeft wel degelijk gevolgen. Fischer: "Vrouwen passen hun gedrag door bijvoorbeeld door mannen niet meer aan te kijken, groepen mannen te ontwijken of bepaalde plekken te ontwijken. En een klein deel trekt andere kleding aan als ze de straat opgaat."



Amsterdam wil een sisverbod invoeren en landelijk wordt gesproken over een intimidatieverbod. De vrouwen uit het onderzoek zien straffen niet als oplossing van het probleem. Onderzoeker Tamar Fisscher: "Iedereen geeft aan dat het een heel lastig probleem is, maar het moet starten bij de opvoeding en het aanleren van respect. Volgens de vrouwen zullen straffen juist tot een verdere verharding op straat leiden."



Groepsverband

Uit vervolgonderzoek van de gemeente Rotterdam naar de plegers blijkt dat ze vaker opereren in groepsverband dan alleen. Volgens de vrouwen behoren de meeste plegers tot de Marokkaanse (32%) of Antilliaanse (18%) bevolkingsgroepen.



De Rotterdamse wethouder Joost Eerdmans is geschrokken van de cijfers. Eerdmans: "Het is onacceptabel dat zoveel vrouwen er last van hebben en zelfs hun gedrag aanpassen. Dit is een probleem van mannen." Voor de aanpak van het probleem denkt de wethouder aan meer handhaving, een laagdrempelige melding en betere voorlichting op scholen.



Voor de zomer wil de gemeente een aantal maatregelen treffen. Eerst gaat de wethouder in gesprek met politie, justitie en deskundigen over de resultaten van het onderzoek naar straatintimidatie.