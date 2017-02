Manon Melis aan de slag bij Feyenoord

Manon Melis - Foto: Olaf Kraak (ANP)

Oud-voetbalster Manon Melis heeft na het beëindigen van haar carrière een nieuwe uitdaging gevonden. De voormalig international uit Ridderkerk gaat jonge meisjes trainen bij Feyenoord Soccer Schools. Melis hing eind vorig jaar haar voetbalschoenen aan de wilgen.

Melis zal voetbalclinics geven in de zogeheten meidenmodule van Feyenoord Soccer Schools op Varkenoord. De 30-jarige topscorer aller tijden van Oranje gaat acht weken lang iedere woensdag aan de slag met meisjes van zes tot en met zestien jaar.



De geboren Rotterdamse speelde tijdens haar loopbaan lang in Zweden. Ze sloot haar carrière vorig jaar af bij Seattle Reign FC in de Verenigde Staten. Melis speelde 132 interlands voor Nederland en scoorde daarin 55 keer.



Melis haar vader is oud-voetballer Harry Melis. Hij droeg in de jaren zeventig drie seizoenen het shirt van Feyenoord.