Mishandelde scheidsrechter: ik laat me niet bang maken

"Hij gaf me ineens zo'n harde knal dat ik niets meer kon zien." Scheidsrechter Hendrik Sewnandan van de Rotterdamse voetbalclub Steeds Hooger brak zondag zijn neus toen hij tijdens een wedstrijd werd mishandeld. Toch weigert hij te stoppen met fluiten.

De aanval kwam voor de scheidsrechter als een complete verrassing. Hij fluit al dertig jaar wedstrijden, maar maakte zoiets nooit eerder mee. "Ik heb nog steeds pijn aan mijn neus. Ik moet vrijdag naar het ziekenhuis. Dan gaan we het zien", zucht hij.Sewnandan wil absoluut niet stoppen met fluiten. "Als ik denk dat ik beter word, ga ik het gewoon doen", zegt hij. "Ik laat me door niemand bang maken." Zijn vrouw is daar minder enthousiast over, maar begrijpt het wel. "Hij moet zelf zijn hart volgen", lacht ze.De sporter die naar hem uithaalde, was woedend omdat hij een rode kaart had gekregen. Onterecht, vindt de scheidsrechter. "De man die me de kopstoot gaf, schopte een speler helemaal onderuit. Toen heb ik gefloten voor een overtreding."Daarop stormde de sporter naar Sewnandan , die eerst dacht dat de man verhaal kwam halen. Momenten later moest een hevig bloedende scheidsrechter door zijn ploeggenoten worden weggedragen. De dader sloeg ondertussen op de vlucht De scheidsrechter heeft aangifte gedaan bij de politie. Sewnandan: "De politie heeft hem tijd gegeven: voor morgen twaalf uur moet de speler zich melden. Doet hij dat niet, dan heeft de club ook een probleem. Maar dat is toch niet meer leuk."