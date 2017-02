'Wietwet' is verademing voor coffeeshophouders

Coffeeshophouders haalden dinsdag opgelucht adem: de Tweede Kamer heeft een belangrijke stap gezet richting de regulering van de wietteelt. Volgens de ondernemers gebeurde dat geen moment te vroeg. "Ik koop in aan de achterdeur en dat maakt mij tot crimineel."

Het Rotterdamse bestuurslid Myranda Bruin van het Platform Cannabisondernemingen Nederland zat dinsdag aan de buis gekluisterd. Ze loopt als coffeeshopondernemer regelmatig tegen problemen aan door het huidige cannabisbeleid.Ondernemers mogen de softdrugs momenteel wel verkopen, maar de aanvoer of teelt zijn nog steeds verboden. Een onhoudbare praktijk, vinden de coffeeshophouders. "Het maakt mij tot crimineel en het personeel weet niet waar ze staan", zegt Bruin.Het bestuurslid is dan ook blij met het besluit van het parlement. "Over de invulling daarna, daar zouden we graag over mee willen praten", zegt ze. "Daar zijn diverse ideeën over." Bruin is in elk geval geen voorstander van het zomaar vrijgeven van de wietteelt.Volgens voorstanders leidt regulering van de wietteelt tot minder criminaliteit en een betere volksgezondheid. Bruin: "Als je wijn of bier koopt wil je ook weten wat je nuttigt. Het zou fijn zijn als dat met cannabis ook kon."Voor het zover is moet ook de Eerste Kamer nog groen licht geven. Het is onduidelijk of het zover komt. Een meerderheid van de senatoren lijkt zich tegen het wetsvoorstel van D66 te keren. De coffeeshophouders blijven dus nog even in onzekerheid zitten.