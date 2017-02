Rotterdammer (23) opgepakt om steekpartij in uitgaansleven

Politie Rotterdam Archief Foto: Thijs Kern

Een man (23) is opgepakt op verdenking van een steekpartij in het Rotterdamse uitgaansleven. De politie was al ruim een half jaar naar de Rotterdammer op zoek.





De autoriteiten vroegen eerder al aandacht voor de zaak in De steekpartij vond eind juli plaats. Het was het dramatische slot van een ruzie die begon toen een man racistische opmerkingen maakte richting andere mannen. Het leidde later tot een vechtpartij op de Eendrachtsweg, waarbij een man uit Zwijndrecht werd gestoken.De autoriteiten vroegen eerder al aandacht voor de zaak in opsporingsprogramma Bureau Rijnmond . Het is nog onduidelijk of een tip heeft geleid tot de aanhouding van de Rotterdamse verdachte.