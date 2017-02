Dordtse jeugdkeepers krijgen helmen: ik vind het stoer staan

De ouders van jonge keepers van SV Oranje Wit in Dordrecht hoeven voortaan niet meer te vrezen dat hun kroost hoofdwonden oploopt tijdens wedstrijden. De kinderen kregen dinsdag hun eigen voetbalhelm uitgereikt.

De eerste training met de hoofddeksels is inmiddels achter de rug. De kinderen reageerden nog een beetje onwennig op hun nieuwe aanwinsten, die toch een beetje kriebelden achter de oren. Toch werden de ballen nog steeds vlot uit de lucht geplukt.De spelers vertelden na de oefensessie zich veiliger te voelen met een helm op. "En je haar hangt niet de hele tijd voor je ogen", lacht een van de jongeren, die overigens niet allemaal zeker weten of ze altijd met zo'n hoofddeksel in het doel willen staan.Toch is zo'n helm vaak geen overbodige luxe. De club ging nadenken over betere bescherming nadat een van de jonge keepers zijn hoofd had gestoten aan een doelpaal. Het kind herstelde volledig, maar er zit nog steeds een deuk in de paal.Trainer Bianca Oskam vermoedt dat het spel van de kinderen kan profiteren van de helmen. Ze hoopt dat de jongeren feller spelen met een helm op, omdat ze bijvoorbeeld niet hoeven te vrezen voor een valpartij of dat iemand op hun hoofd gaat staan."Ik denk dat het de keepers vooral zekerder maakt", zegt Oskam over de helmen. "Maar als je techniek goed is, hoef je geen risico te nemen", benadrukt ze. De keeperstrainer wacht dan ook vol spanning op de eerste resultaten.Ook voorzitter Jan Willem Bozuwa van de Dordtse voetbalclub ziet vooral voordelen, "Ik vind het wel stoer staan bij die gastjes", vindt hij. "Volgens mij blaken ze daardoor gelijk van het zelfvertrouwen."Toch hebben de helmen een klein nadeel: het prijskaartje van ongeveer tachtig euro per stuk. Te duur om ouders voor te laten betalen, vindt Bozuwa. Dat toch 24 helmen konden worden aangeschaft is te danken aan een sponsor. "Daar zijn we heel blij mee."