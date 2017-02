Voetganger ernstig gewond door aanrijding in Rotterdam

Man ernstig gewond door aanrijding (Foto: MediaTV)

Een voetganger is dinsdagavond ernstig gewond geraakt door een aanrijding op de Rotterdamse Straatweg. Het slachtoffer raakte met zijn hoofd de voorruit van een auto.

De voetganger werd volgens een politiewoordvoerder geschept bij het oversteken van de straat. Het is nog onduidelijk hoe dat kon gebeuren.



Getuigen en de bestuurder van de auto worden nog gehoord door de politie. De gewonde voetganger is overgebracht naar het ziekenhuis. De man was niet aanspreekbaar.