Politie kreeg anonieme brief over schietpartij Hellevoetsluis

De politie heeft een anonieme brief ontvangen met 'belangrijke informatie' over de dodelijke schietpartij aan de Branding in Hellevoetsluis. In de tekst staan relevante 'details', maar het is nog onduidelijk wie de afzender is.

"We komen graag in contact met die schrijver", zei een politiewoordvoerster dinsdag in het programma Opsporing Verzocht. Ze benadrukte dat de auteur zich ook anoniem kan melden. Het is overigens nog onduidelijk wat precies in de brief stond.Door de schietpartij kwamen eind vorig jaar twee mannen om het leven. Ze werden onder vuur genomen na een bezoek aan familie. De politie arresteerde vier verdachten in de zaak, waarvan er nog twee vastzitten. Het moordwapen is tot dusver niet gevonden.De zoektocht naar dat wapen is nog wel in volle gang. Zo werd maandag nog gezocht in drek dat uit een sloot was geschept, omdat de vluchtende daders het vuurwapen mogelijk in het water hebben gegooid.De politie vermoedt dat er een verband is tussen de schietpartij en een ruzie in de Kerkstraat. Getuigen vertelden dat daar een opstootje plaatsvond in de nacht van de eerste op de tweede Kerstdag. Het onderzoeksteam hoopt dat andere omstanders hebben gehoord waar die ruzie over ging.