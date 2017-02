KCC verslaat PKC in finale Zuid-Holland Korfbal Cup

De korfballers van KCC/SO Natural hebben zich dinsdag gekroond tot winnaar van de derde editie van de Zuid-Holland Korfbal Cup. In de finale rekende het team uit Capelle aan den IJssel af met de reserves van PKC/SWKGroep uit Papendrecht. Het werd 22-29 in de hal van HKV/Ons Eibernest in Den Haag.

PKC kwam sterk uit de startblokken. De ploeg die uitkomt in de reservecompetitie van de Korfbal League wist al vroeg op een 5-0 voorsprong te komen tegen de hoofdklasser. Naarmate de wedstrijd vorderde werd KCC beter. PKC bleef echter aan de leiding, maar in de slotfase van de eerste helft nam KCC het heft in handen. Het resulteerde halverwege in een 13-14 tussenstand in het voordeel van de Capellenaren.



Na de rust bleef het spannend aan de Steenwijklaan. KCC wist de marge weliswaar te vergroten, maar definitief afstand nemen van de Papendrechters lukte pas in de slotfase. Via 20-24 bouwde de equipe van de coaches Richard van Vloten en Marc Verberk uit naar de verdiende 22-29 eindstand.



KCC/SO Natural is de opvolger van CKV Nieuwerkerk, dat vorig jaar het toernooi wist te winnen door in de finale Valto uit De Lier eveneens met 29-22 te verslaan.