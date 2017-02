De Likt rent weg voor volkse Amsterdammers

De Rotterdamse rapformatie De Likt is genomineerd voor een Berlin Music Video Award. De groep bevindt zich hiermee in een illuster gezelschap: onder anderen Coldplay, Massive Attack en The Weeknd zijn ook genomineerd.

De clip waar De Likt voor is genomineerd hoort bij het nummer Finidi George . In de video is frontman Jordy Dijkshoorn in allerlei outfits te zien, dan weer dansend op teenslippers, dan weer als zeemeermin aan de waterkant, maar altijd intens in de camera kijkend.De opnames van de videoclip kostten soms wel wat moeite, zo vertelt producer Giorgi Kuiper: "We waren aan het filmen in Amsterdam. Jordy moest in een voortuintje gaan staan om daar voor de camera te dansen. Het was nogal een volkse wijk en al gauw kwamen er grote mannen met blikjes bier in hun hand vragen wat we aan het doen waren."Jordy Dijkshoorn vult het verhaal van zijn bandgenoot aan: "Dus ik zeg tegen hem: wat wou je doen dan?", waarop Giorgi in de lach schiet: dat had Jordy natuurlijk helemáál niet gezegd. "Nee hoor," zegt Jordy, "we hebben het hazenpad gekozen!"Hoewel de andere genomineerden niet de eersten de besten zijn, vindt De Likt het niet meteen kansloos. "Het gaat om de clip, hoe goed die is gemaakt. Het gaat niet om de muziek, dus ik zou niet weten waarom we geen kans zouden kunnen maken tegen die grote namen."