Auto's uitgebrand in Vlaardingen

Foto: MediaTV

In de Fultonstraat in Vlaardingen zijn in de nacht van dinsdag op woensdag vijf auto's in vlammen opgegaan. Ook een gebouw raakte beschadigd.

De brand begon rond 01.00 uur in één van de auto's. Op het terrein zitten meerdere autobedrijven.



''Vrienden stuurden mij een app, maar ik lag nog te slapen dus ik heb niets gehoord'', zegt een garage-eigenaar vroeg in de ochtend tegen Radio Rijnmond. ''Een van de auto's is van een klant van mij, een Jaguar.''



''Ik denk dat het in de fik is gestoken. Ik ben gisteren om kwart voor tien weggegaan hier, toen was er nog niets aan de hand.''



Ook de politie heeft sterk het vermoeden dat er sprake is van brandstichting. Verder onderzoek moet dat uitwijzen.