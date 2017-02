A20 richting knooppunt Gouwe uren dicht door aanrijding

De situatie op de weg rond 08.00 uur

De A20 tussen Rotterdam en Gouda/Utrecht is in de ochtendspits enkele uren volledig dicht geweest bij het knooppunt Gouwe. Er was een aanrijding tussen meerdere voertuigen. De vertraging liep op tot zeker drie kwartier.





Ook in andere delen van de regio was het drukker dan normaal. Op de A15 liep het verkeer tussen Sliedrecht-West en Gorinchem vast als gevolg van een vrachtwagen met pech.



Het verkeer had woensdag last van een harde wind en hevige regenval. Ook donderdag moet het verkeer rekening houden met zeer onstuimig weer, zegt weerman Ed Aldus:

