Drie auto's uitgebrand in Ridderkerk

In Ridderkerk zijn in de nacht van dinsdag op woensdag drie auto's uitgebrand aan de Poesiatstraat. Een vierde raakte beschadigd. De brand werd rond 4.30 uur ontdekt.

In Vlaardingen waren er een paar uur daarvoor ook enkele autobranden . In de Fultonstraat werden vijf auto's in de as gelegd.In Schiedam werden een week geleden twee voertuigen in brand gestoken . Aan de Nieuwe Haven raakte een foodtruck zwaar beschadigd; in de Groenstraat in de wijk De Gorzen brandde een auto uit..