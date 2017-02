Staatssecretaris nodigt vader Rowena uit voor gesprek

Mike J. tijdens de rechtszaak (ANP)

De vader van 'het meisje van Nulde' uit Dordrecht is uitgenodigd door staatssecretaris Dijkhoff voor een gesprek op het ministerie. De vader is boos over het verlof van Mike J., die zijn dochter om het leven heeft gebracht.

Mike J. mocht rond de jaarwisseling op onbegeleid verlof. Dat werd een paar dagen van te voren per brief aan de vader doorgegeven.



Maandag kondigde minister Blok al aan dat hij in het vervolg wil voorkomen dat slachtoffers en nabestaanden van ernstige misdrijven te laat horen dat de dader vrijkomt of verlof krijgt.



Staatssecretaris Dijkhoff schrijft nu aan de vader dat het 'nauwelijks voor te stellen is wat de vader heeft moeten meemaken door het verlies van zijn dochter Rowena'.



Meisje van Nulde

Rowena stierf in 2001 nadat ze stelselmatig was mishandeld. Haar moeder en haar toenmalige vriend Mike J. werden daarvoor veroordeeld.



Het Dordtse meisje kreeg de bijnaam 'meisje van Nulde' omdat daar een deel van haar lichaam werd gevonden.