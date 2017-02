8 jaar cel geëist voor moord Zevenkamp

Justitie in Rotterdam wil dat twee mannen acht jaar de cel ingaan voor een dodelijke schietpartij. Beiden zouden betrokken zijn bij de dood van de 54-jarige Zoran Medak aan de Zevenkampse Ring in Rotterdam.

Medak was toevallig in de woning aanwezig, in oktober 2015. Zijn zwager werd beroofd van drie kilo hennep en hij schoot te hulp.De verdachten hebben geweigerd een verklaring af te leggen. Tegen een derde verdachte, die op de uitkijk had gestaan, is één maand cel geëist. Het gaat waarschijnlijk om een uit de hand gelopen ripdeal