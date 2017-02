Ed Aldus: donderdag storm en zeer zware windstoten

Weerman Ed Aldus

Het gaat donderdag stormen met windstoten tot 130 kilometer per uur. ''We hebben te maken met erg onstuimig en nat februariweer'', zegt Rijnmond-weerman Ed Aldus.

''Het komt allemaal door een depressie die donderdag vanuit Engeland over de Noordzee naar ons toekomt en de boel in onze regio behoorlijk gaat vergallen.''



''Donderdag is het zeer onstuimig en kletsnat. Het gaat stormen langs de kust, windkracht 9 en misschien zelfs even windkracht 10. Er is kans op zware windstoten aan zee tot 130 kilometer per uur, maar ook landinwaarts is er veel wind.''



De piek van het slechte weer zou in de avondspits kunnen vallen, met als gevolg grote hinder voor het verkeer.



17de plek

Volgens Ed Aldus zal de storm naar verwachting iets zwaarder uitpakken dan die van november. Toen waren er windstoten tot 115 kilometer per uur, met honderden schademeldingen in de regio tot gevolg.



''Mocht de verwachting uitkomen dan komt de storm op de 17de plaats sinds 1970, maar dat kan nog veranderen. Verder staat de storm van 2013 op de 12de plaats en die van 2016 op een 21ste plaats.''



Cruiseschip

Het cruiseschip AIDAPrima komt vanwege de weersvoosprelling een dag eerder aan in Rotterdam. De tussenstop in Zeebrugge wordt overgeslagen.



Normaal komt het cruiseschip donderdagnacht aan in Rotterdam. Net als altijd vertrekt het schip op vrijdag weer.