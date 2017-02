Nieuwe toekomstvisie voor Amstelwijck in Dordrecht

Wethouder Jasper Mos

Amstelwijck in Dordrecht zal niet veranderen in een groot kantorenpark. Burgemeester en wethouders denken dat het onhaalbaar is en hebben een nieuwe toekomstvisie voor het gebied gemaakt. Om die reden hoeft naaktrecreatiecamping Goed Af niet meer weg.

Het gebied ligt tussen het Van der Valk hotel en het voormalig Refajaziekenhuis en werd in de jaren negentig bestemd voor kantoren en bedrijven, maar daar is door de inzakkende wereldeconomie weinig van terecht gekomen.



"Bij een beurs merkten we onlangs dat er bij bedrijven nog wel belangstelling is voor zichtlocaties langs de A16. Als we daar kantoren bouwen ontstaat er een soort geluidswal, waarachter weer woningbouw mogelijk wordt", zegt wethouder Jasper Mos (VVD).



Waar nu nog sportvelden liggen kan in de toekomst dus de villawijk Dordtse Hout vergroot worden. Naaktrecreatiecamping Goed Af, die op basis van de oude plannen zou moeten verhuizen, kan in het nieuwe plan blijven zitten.



"Enig probleem is dat we door het optimisme en de boekhoudregels uit het verleden nu geconfronteerd worden met een afboeking van de waarde van de grond van de camping. We moeten daarop nu een verlies nemen van 3,2 miljoen euro", aldus Mos.



Het oude ziekenhuis en de zogenoemde zusterflat blijven voorlopig staan, vertelt hij: "Die gebouwen vormen nu een geluidswal voor de Dordtse Hout, dus bij herontwikkeling moeten we daar wel rekening mee houden."



De gemeenteraad van Dordrecht moet het toekomstplan nog wel goedkeuren. Mos vraagt de raad om 50.000 euro om z'n nieuwe plannen verder uit te werken.