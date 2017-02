Twee maanden cel voor 'olie- en theehennep'

Een Rotterdammer is in hoger beroep veroordeeld tot een voorwaardelijke celstraf van 2 maanden cel voor drugsbezit. In zijn bedrijf werd achttien kilo hennep gevonden.

De man beweert dat de hennep niet bedoeld was om op te roken. Het gaat om zogeheten vezelhennep. Het geestverruimende THC-gehalte daarvan is volgens hem te laag om strafbaar te zijn. De hennep was bedoeld voor speciale hennepthee en een pijnstillende olie.



Volgens het gerechtshof maakt het THC-gehalte niet uit voor de strafbaarheid. Alleen als de man de hennep zelf geteeld had, was het niet strafbaar geweest, maar hij had de hennep gekocht bij een leverancier. En dan staat er wel een straf op.