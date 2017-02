'Sluiting Dordts café was veel te zware maatregel'

Foto: streetview

De Dordtse burgemeester Arno Brok heeft opnieuw bakzeil gehaald met de voorgenomen sluiting van een café. Brok wil De Pul, aan de Grote Spuistraat, zes maanden sluiten, omdat er drugshandel plaatsvond op het terras en er in het café gevochten was.

De eigenaar van de kroeg stapte naar de rechter en kreeg in kort geding gelijk. De rechter oordeelde dat zes maanden sluiting buitensporig was in verhouding tot de geconstateerde vergrijpen. Ook was er discussie over de aard en ernst daarvan.



Ook de bezwarencommissie van de gemeente oordeelt nu dat de straf van Brok niet in verhouding staat tot de vergrijpen. De burgemeester mag wél een straf opleggen, maar hij moet zijn besluit nu eerst heroverwegen. Dat doet hij nog deze week.



Brok zal óók nog een nieuw besluit nemen over het reeds gesloten café Sint Joris. Dit café kwam in verweer, omdat sluiting voor één maand of langer volgens de huidige regels inhoudt dat een zaak automatisch vijf jaar z'n drankvergunning verliest.



De gemeenteraad vindt dat de scherpe randjes van het eigen horecabeleid af moeten en dat de burgemeester wat soepeler met de regels om kan gaan en onderscheid moet maken tussen de aanpak van malafide- en bonafide zaken.



Na het uitdelen van een waarschuwing aan café Sebes en het tijdelijk sluiten van café Scheffers kwam er veel kritiek op Brok. De burgemeester verhuist komend weekend naar Friesland, waar hij Commissaris van de Koning wordt.