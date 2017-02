Man opgepakt voor mishandeling scheidsrechter

De politie heeft dinsdag een 21-jarige man uit Schiedam opgepakt die afgelopen weekend een scheidsrechter in Rotterdam zou hebben mishandeld.

De clubscheidsrechter van Steeds Hoger in Rotterdam had een rode kaart uitgedeeld aan een speler van Kocatepe. De speler rende daarna op de scheidsrechter af en hem een kopstoot.Meteen na de kopstoot trok de speler zijn voetbalshirt binnenstebuiten aan, zodat zijn rugnummer niet meer te zien was. Daarna rende hij weg.De scheidsrechter hield een gebroken neus en een blauw oog over aan de mishandeling. Aan RTV Rijnmond liet hij weten dat hij er niet over denkt om te stoppen