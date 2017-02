Unieke dronevlucht boven Shell Pernis

Shell Pernis

Een drone heeft voor het eerst in Nederland een inspectievlucht gemaakt in gebied rondom een vliegveld. Dat gebeurde in controlegebied van Rotterdam The Hague Airport. Dit is bijzonder, omdat het normaal verboden is om met drones te vliegen in de buurt van luchthavens.

Dit keer was het toegestaan, omdat het onbemande vliegtuigje was voorzien van een zogenoemde transponder. De drone was daardoor te zien op de radar van de luchtverkeersleiding en kon niet in botsing komen met regulier vliegverkeer.



De drone maakte een inspectievlucht bij de affakkelinstallatie van Shell in Pernis. Het kostte 20.000 euro om de machine te voorzien van een transponder.



Uitdagingen

Het vliegtuigje is onder handen genomen door het Nederlandse Lucht- en Ruimtevaartcentrum (NLR). Die heeft de transponder besteld en de drone klaargemaakt. Dat was nog een hele klus, zegt techneut en projectleider Jan-Floris Boer van de NLR.



"Een van de uitdagingen waren de propellers. De transponder mag niet in de weg zitten", legt Boer uit. "Verder geeft de transponder een sterk signaal af dat kan zorgen voor storing in de computertjes in de drone. Dat signaal moesten we minimaal houden om te voorkomen dat de drone niet omhoog zou gaan."



Voordelen

Binnen twee weken was de drone af. Na een aantal vliegtesten kon de drone de eerste inspectievlucht maken. En dat is een unicum in Nederland, aldus Boer. "Er zijn meerdere bedrijven in voornamelijk de petrochemie die dit aantrekkelijk vinden. Dit geldt voor Nederland en in de Europese Unie."



Volgens Boer heeft een inspectie die is uitgevoerd met een drone een aantal voordelen. Zo is het kostenbesparend en minder milieuvervuilend, omdat de installatie niet hoeft te worden stilgelegd. Iets wat wel nodig is als een mens de inspectie doet.



Daarbij kan de inspectie snel en veilig worden gedaan. "Een drone kan op enkele meters afstand komen van de installatie en kan scherpe foto's met een hoge resolutie maken."



Wet

De volgende stap in de 'dronewereld' is volgens De Boer dat de wet wordt aangepast. Drones mogen nu maar tot 45 meter hoogte vliegen, maar om het echt interessant te maken moet dat worden verhoogd. Er wordt nu overlegd met het ministerie.